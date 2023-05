VIDEO | Lauri Hussar Lehtme tagasiastumisest: see oleks usutavasti ühtinud erakonna nägemusega lahendusest

Hommikul avaldunud Ekspressi paljastuses väitis Johanna-Maria Lehtme endine ülemus Milttoni suhtekorraldusbüroos, et Lehtme olla pannud töökohustusi täites raha kõrvale. Tunde hiljem andis Johanna-Maria Lehtme pressiteate vahendusel avalikkusele teada, et kavatseb parlamendisaadiku positsioonilt taanduda.

„Riigikogu liikmena oleksin jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mis ei võimaldaks tõe jaluleseadmist ega õiglast uurimist. Tahan ka säästa erakonda, mis on sattunud teenimatult avalikkuse väga suure surve alla,“ põhjendas Lehtme oma otsust.

Eesti 200 nimekirjas parlamenti kandideerinud Lehtme samm oli parteijuhi Lauri Hussari hinnangul kiiduväärt. „Ma tunnustaks teda selle otsuse eest,“ sõnas ta.

Alates valitsusse pääsemisest on Eesti 200 reiting olnud languses. Hussar nentis ajakirjaniku küsimusele vastates, et kõige muu hulgas oli oma roll selles ka Lehtme kaudu saadud negatiivsel tähelepanul.

Kas Lauri Hussar saab väita, et tema teadmise kohaselt pole Eesti 200 liikmete seast Lehtmele tagasiastumiseks suunitlust antud?

„Ma tean nii palju, et Lehtme on mitmete erakonnaliikmetega aru pidanud. Kui ta ise jõudis sellisele tulemusele, on minu hinnangul tegu kaalutletud otsusega,“ sõnas ta vastuseks.

Eesti 200 fraktsiooni juht Marek Reinaas kirjutas täna teatavasti erakonnakaaslastele, et Lehtme vastu on algatatud isiklikuks ja inetuks kiskunud meediakampaania. Parteisse kuuluv välisminister Margus Tsahkna märkis eile Delfile, et ajakirjanduse huvi Lehtme isiku suhtes on „küsitav“. Kuidas leerid Eesti 200 sees jaotuvad - kas Lehtme juhtumi puhul nähtaksegi vaid meediakampaaniat ning peetakse tarvilikuks teda lõpuni välja kaitsta või on ka neid, kes tahtsidki näha Lehtmet saadikukohast kõige toimuva taustal loobumas?

„Kindlasti on meie erakonnas inimesi, kelle silmis Lehtme pidanuks lahkuma. Ma usun, et ka fraktsioonis võib mõni olla seisukohal, et Lehtme tegi õige sammu,“ sõnas Hussar vastuseks.