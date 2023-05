Meelis Oidsalu esitas Slava Ukraini kohta kuriteoteate

Oidsalu ütles ERRi refereeringu kohaselt Vikerraadio saates „Uudis+“, et oli kuriteoteate esitamist kaalunud juba varem, aga tahtis anda võimaluse Slava Ukrainile kahtlused avalikkuses ise ära klaarida.

Ta lisas, et kuna nii Slava Ukraini kui ka Eesti 200 juhtpoliitikud ei suutnud adekvaatseid selgitusi anda ja pidevalt lisandus erinevaid kahtlusi, otsustas ta teha kuriteoteate, et saada teada, kuhu tema annetatud 1005 eurot tänaseks liikunud on ja kas seda summat oleks võimalik kuidagi tõeliste abivajajateni toimetada.

„Sellest lähtudes ma ka prokuratuurile selle avalduse tegin, et siis võimalusel uuritaks ja taastataks olukord. Kui see raha vedeleb kellegi arvel, kus ta ei peaks olema, siis see raha võiks sealt liikuda, kas sunnitult või muul viisil abivajajateni,“ sõnas Oidsalu.

Oidsalu lisas veel, et Eesti 200 juht Lauri Hussar on käitunud MTÜ Slava Ukraini sekretärina.

„Hussar on eitanud aktiivselt kuu aega, et nemad seda ei aruta ja see ei ole erakonna teema. See ei takistanud kohe pärast seda eitust siin aprilli keskel helistamast Hussaril ühe vabakonna esindajale, kes oli ka ajalehes arvamust avaldanud ja siis selgitamast Lehtme eest mingeid asju,“ sõnas Oidsalu.

„Kes iganes annab Eesti 200-le kommunikatsiooninõu, soovitan ma erakonnal sellest lepingust üles öelda. Tahaks kuulda, kes neid nõustab, sest Kuldmuna sellise asja eest ei saa, saab äkki mädamuna,“ märkis Oidsalu.