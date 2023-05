VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Hussar: Lehtme lahkumine riigikogust oli tema otsus. Tema selgitused meie erakonna liikmetele pole muutunud

Hussar ütles, et Lehtme teatas talle täna, et astub riigikogu liikme kohalt tagasi ja lahkub Eesti 200 fraktsioonist. „Lehtme põhjendas seda otsust sellega, et sellisel juhul saab ta anda õiguskaitseorganitele kõik vajalikud vastused,“ rääkis Hussar ja lisas, et tunnustab Lehtme otsust. „Riigikogu esimehena ütlen, et see samm on oluline, et riigikogu maine ei halveneks.“

Kuigi Lehtme on meediale oma selgitusi ja põhjendusi Slava Ukraini skandaali kestel muutnud, on Hussari sõnul tema seisukohad erakonna liikmetele jäänud samaks. „Ta on jäänud oma seisukohtade juurde – need on olnud valdavalt samad. Minu soovitus on, et ootame uurimistulemused ära ja siis saame selgust,“ ütles ta.

Hussari sõnul on kõige olulisem ja õiglasem ära oodata uurimistulemused.

Kui Lehtme poleks riigikogust lahkunud, oleks Hussar ta jätkamist toetanud? „Antud juhul lähtume me ennekõike ikkagi sellest otsusest, et Lehtme teatas ise, et astub riigikogust tagasi. Mis puudutab Ukraina abistamist, siis kindlasti ka seda silmas pidades oli [see] oluline samm. Protsess saab nüüd jätkata nii, et ei pea lahkama tema kuulumist riigikogusse,“ vastas esimees.

Hussar rääkis, et erakond on peamiselt arutanud skandaaliga seotud küsimusi faktidele tuginedes. Ta lisas, et Lehtme pole annetanud Eesti 200-le mitte ühtegi senti. „Tema valimiskulud on kaetud Eesti 200 valimiseelarvest, ta pole kuidagi annetanud raha meie valimiseelarvesse,“ ütles ta.

Esimees lisas, et rääkis Lehtmega täna telefonitsi.

Lehtme: see on minu isiklik otsus

Lehtme rõhutas täna, et riigikogust lahkumine on tema isiklik otsus. „Riigikogu liikmena oleksin jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mis ei võimaldaks tõe jaluleseadmist ega õiglast uurimist. Tahan ka säästa erakonda, mis on sattunud teenimatult avalikkuse väga suure surve alla,“ lausus Lehtme.