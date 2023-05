„Päevakord“: Kaja Kallas on ebakindel ja sealt ka kohatud sõnavõtud

Eraldi tähelepanu all oli Eesti 200 parlamendisaadiku ja Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme minevik ja teod Ukarina abistamisel. Avalikuks saav info sunnib järjest enam küsima, kui kauaks ta Riigikokku jääb. Samuti arutleti, mis kasu on valitsuse plaanil omavalitsuste vahel raha ümber jagada, kuid neile täiendavaid vahendeid esialgu mitte anda.

„Päevakorra“ uus osa tuleb igal reedel ning stuudios on Hindrek Riikoja Maalehest ning Greete Lehepuu ja Urmas Jaagant Eesti Ekspressist. „Päevakord“ on Eesti ainus jutusaade, mis on tasakaaluks – vajadusel kiidetakse Reformierakonda ja laidetakse Keskerakonda ning vastupidi. Sest kunagi ei ole keegi piiritult hea või jäägitult halb. Igal reedel võetakse saates kokku olulisemad juba juhtunud asjad ning vaadatakse alati ette ka järgmisesse nädalasse. Sest me kõik väärime teadmist, miks asjad on just nii ning kuidas saaks paremini.