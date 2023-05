Hiina delegatsioon sai Kiievist selge sõnumi: rahu sünnib tingimusel, et kogu Ukraina territoorium on vaba

Ukraina esindajaid rõhutasid lisaks, et nad „ei vaja läbirääkimisi lihtsalt läbirääkimiste, samuti vahendamist lihtsalt vahendamise nimel“. Samas nentis Kuleba, et Hiinal võiks olla oluline roll vahendajana eelkõige tuumaohutuse ja teraviljaekspordiga seotud küsimustes.

Hiina eriesindaja Euraasia küsimustes ja riigi endine suursaadik Moskvas Li Hui teatas eile, et Peking on valmis aitama ka relvarahu saavutada. Ent diplomaat lisas: „Kriisi lahendamiseks ei ole mingit imerohtu.“

Hiina „rahudelegatsioon“ on sel nädalal ringreisil Euroopas, sealhulgas külastatavad hiinlased Pariisi ja Berliini. Täna peaks delegatsioon viibima Varssavis, kusjuures diplomaatide viimaseks peatuspaigaks on plaanitud Moskva.

Enda sõnul otsib Hiina Venemaa agressioonisõjale poliitilist lahendust, olgugi et Peking ei ole toimuvat isegi sõjaks nimetanud ega Venemaa tegevust hukka mõistnud. Lääs on seadnud Pekingi erapooletuse korduvalt kahtluse alla ja Hiina tänavu veebruaris esitatud rahuplaan laideti ühel meelel maha.

Xi ja Zelenskõi esimene telefonikõne pärast Venemaa täiemahulise agressiooni algust toimus tänavu aprilli lõpus. Ukraina president nimetas vestlust pikaks ja sisukaks, kuid rõhutas juba siis, et rahu ei saa sündida territoriaalsete kompromisside arvelt. Zelenskõi on öelnud, et vastupanu peab jätkuma, sest Kreml pole oma esialgsete eesmärkide muutmisest seni mingeid märke näidanud.