Eesti 200 fraktsioon koguneb Lehtme küsimust arutama tuleval nädalal

Riigikogu liikme Johanna-Maria Lehtme (Eesti 200 fraktsioon) endine ülemus Annika Arras (Reformierakond) sõnas Eesti Ekspressile, et tema alluvuses töötanud Lehtme võltsis kuludokumente ja omastas sedasi neljakohalise summa eurosid. See on vaid üks mitmest uuest asjaolust, mis täna hommikul Lehtme mineviku kohta avaldati. Ometi ei kipu Eesti 200 fraktsiooni liikmed tema tegevust hukka mõistma.