Endine paaria al-Assad reisis Saudi Araabiasse. Seal kohtub ta Araabia Liiga riigijuhtidega

Al-Assadi valitsuse liikmesus Araabia Liigas peatati 2011. aastal, kohe pärast verise kodusõja algust. Süürias on viimase kümne aasta jooksul hukkunud üle 350 000 inimese. Üle 14 miljoni inimese on oma kodudest ümber asunud. Seepärast eeldati siiani, et rahu ei saa tulla ja diplomaatilisi sidemeid ei saa taastada enne, kui autokraat al-Assad on kukutatud.

Laheriikide suhted Süüriaga hakkasid paranema pärast 6. veebruaril Türgis ja Süürias toimunud ulatuslikku maavärinat. Süüria positsiooni on aidanud tugevdada ka see, et Hiina vahendusel sõlmis Saudi Araabia märtsis üllatuskokkuleppe ja taastas diplomaatilised suhted oma pikaajalise piirkondliku rivaali Iraaniga, mis koos Venemaaga on aidanud Assadi vägedel taastada kontrolli Süüria suurimate linnade üle.

Uudistekanal Al Arabiya ja Araabia Ühendemiraatide ajaleht The National kirjutasid diplomaatilistele allikatele viidates, et Süüria liitumine Araabia Liigaga peaks toimuma aegamööda. Konkreetseid nõudeid Süüria valitsusele esialgu ei esitata.

Teisalt on räägitud, et ilmselt peab al-Assad sillutama teed valimisteks ja võimaldama pagulastel tagasi koju pöörduda. Samuti on oluline tagada piiriülene humanitaarabi ning piirata salakaubavedu ja eelkõige riiklikku narkokaubandust naaberriikidesse. Vastutasuks tahavad Araabia riigid pakkuda Süüriale riigi ülesehitamiseks rahalist toetust.

Juba enne maavärinat vajas Süürias humanitaarabi hinnanguliselt 15,3 miljonit inimest. See on kõigi aegade kõrgeim näitaja alates kodusõja algusest 2011. aastal.