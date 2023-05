Norrasse põgenenud wagnerlane naaseb Venemaale: lootsin siin meelerahu leida, ent see ei õnnestunud

Norra uudisteagentuuri NTB teatel ütles Medvedev Norra kriminaalpolitseile toona, et on valmis rääkima kõigest, mida ta teab Wagneri grupi, selle tegevuse ja asutaja Jevgeni Prigožini kohta.

Aprillis ilmnes, et mees oli käinud ebaseaduslikult Rootsis. Kuna Vene kodanikul pole Rootsis elamisluba, võtsid selle riigi võimud ta kinni. 26-aastane endine palgasõdur ütles, et käis Rootsis odavamaid sigarette ostmas.

Selle nädala kolmapäeval ütles Medvedev YouTube'is avaldatud videos, et soovib nüüd kõigest hoolimata Venemaale naasta. Reutersi andmetel on ta juba palunud Venemaa saatkonnalt abi kodumaale tagasipöördumiseks. Medvedevi sõnul on ta otsuse teinud ise.