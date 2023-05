OTSEBLOGI | USA lubab Euroopa riikidel anda Ukrainale F-16 hävituslennukeid

Samal ajal on nii Suurbritannia, Prantsusmaa kui ka Holland (kellel on erinevalt prantslastest ja brittidest ka F-16 hävitajaid) teatanud, et alustavad peagi Ukraina pilootide väljaõpet, mis võimaldaks neil õppida käsitlema moodsaid lääne hävitajaid. „See käib käsikäes meie pingutustega teha koostööd teiste riikidega, kes võiksid tarnida Ukrainale F-16 hävituslennukeid,“ teatasid britid selle nädala alguses.