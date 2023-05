Martin Helme: takistame jäledate seaduste vastuvõtmist kõigi vahenditega

Helme sõnul ootab opositsioon, et riigikohus annaks hinnangu protseduurilistele küsimustele, aga poliitilise kriisi lahendamises on võtmed koalitsiooni käes. „Meie seisame oma valijate eest. Me ei teeniks oma palka välja, kui me seda ei teeks, mida me praegu teeme. Nii see asi käibki,“ sõnas EKRE esimees.