Hea uudis ettevõtetele: suvel võib Pärnus müüa alkoholi kella neljani ka ööl vastu reedet

Alkohoolsete jookide müügi pikendamist kahe tunni võrra soovisid ettevõtjad, kellele on suvi peamine teenimise võimalus. Arvestades, et Pärnu on kuurortlinn ja alkoholimüügi piirangute tõttu on õigusrikkumiste arv kesklinnas vähenenud, tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku lisada öö vastu reedet suvekuudel nende päevade hulka, mil alkoholimüük on lubatud hommikul kella neljani.