Viska pilk peale: valitsus kiitis täna heaks järgmise nelja aasta tööplaani

2023-2027 tegevusprogrammis on esitatud Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioonilepingu eesmärkide ellu viimiseks tarvilikud tegevused, vastutajad ja tähtajad.

Tegevusprogramm on valitsuse nelja aasta töö kavandamise alus, samuti on see üheks alusdokumendiks riigieelarve koostamisel.