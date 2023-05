FOTOD | Reservväelastest lahingumeedikud värskendasid Kevadtormil oskusi

„Üksus, mille isikkoosseis teab, et nad saavad haavata saamise korral adekvaatset abi, suudab talle pandud ülesandeid täita efektiivselt,“ ütles 1. jalaväebrigaadi meditsiiniohvitser kolonelleitnant Indrek Olveti, kelle sõnul on Ukraina sõda tõestanud efektiivselt toimiva meditsiiniteenistuse olulisust sõdivate üksuste võitlusvõime tagamisel. „Vene armee on jällegi kujukaks näiteks, milline on üksuste võitlustahe siis, kui neil puudub tänapäevane ja efektiivne meditsiinisüsteem.“