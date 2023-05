Venemaa endine president Medvedev nimetas Balti riike Venemaa omaks

Twitteris avaldatud sõnavõtus viitas Medvedev Eestile, Lätile ja Leedule kui „meie“ provintsidele, öeldes, et nad on end Venemaa invasiooni pärast „määrinud“.

Kommentaar oli vastus Prantsuse president Macroni eelmisel nädalal antud intervjuule, kus ta ütles, et Moskva on juba geopoliitilises mõttes kaotanud, vahendab Euronews.

„De facto on ta [Venemaa] Hiina suhtes allutatud ja kaotanud oma juurdepääsu Läänemerele, mis oli kriitiline, sest see tõukas Rootsi ja Soome otsust NATO-ga ühineda,“ ütles Macron ajalehele Opinion.

Macroni sõnade peale kirjutas Medvedev: „Geopoliitiline kaotus? Nüüd lähevad kõik Nato liikmesriigid õhtul voodisse ja ärkavad hommikul Venemaale mõeldes. Pealegi on mõned eriti argpükslikud ja fantoomvalude käes kannatavad, nagu ajutiselt okupeeritud Poola ja meie Balti provintsid, ennast tublisti määrinud.“

„Niisiis, kui tõesti on toimunud kaotus, siis on see NATO primitiises poliitikas koos varjatud ambitsiooniga mängida 21. sajandil erakordset rolli,“ lisas ta.