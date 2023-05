Itaalias on paduvihmast tekkinud üleujutustes hukkunud 13 inimest

Paduvihmade tulemusel on üle kallaste tõusnud 23 jõge ning maalihkeid on piirkonnas registreeritud ligikaudu 280. Teadlaste sõnul ei ole nii katastroofilist üleujutust Itaalias viimase saja aasta jooksul aset leidnud.

Ametiasutused teatasid, et üleujutused on tabanud 37 linna ja kogukonda ning registreeritud on umbes 120 maalihet. Vähemalt üks sild Bologna linna lähedal varises kokku, mõned teed said üleujutuste tõttu kahjustada ja paljud raudteeveod olid peatatud.