Eksperdid loodavad, et riigikogus laamendamiseks ei lähe: saadikute hoole all on sajandivanune väärismööbel

Ülesköetud poliitikute eest on riigikogu istungisaali mööbel kaitsetu - mis sest, et originaalmööbel on muinsuskaitse all oleva riigikogu jaoks kvalifitseeritud „väärtuslike detailide“ kategooriasse. Loota tuleb saadikute intelligentsile ja arukusele, märgivad eksperdid.