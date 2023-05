Montana keelustas esimese USA osariigina TikToki

„Täna teeb Montana kõikide osariikidega võreldes kõige otsustavamaid samme, et kaitsta Montana elanike eraandmeid ja tundlikke isikuandmeid nende Hiina Kommunistlik Partei poolt kogumise eest,“ ütles Gianforte oma avalduses.

Meede, mis peaks jõustuma järgmise aasta 1. jaanuaril, eeldatavasti vaidlustatakse, vahendab Yahoo News. Selle järgi nõuab Montana osariigi seadus, et Apple ja Google eemaldaksid TikToki oma rakenduse poodidest, vastasel juhul ähvardatakse ettevõtteid 10 000 dollari suuruse igapäevase rahatrahviga.

Keeld on katsepind TikToki-vabale Ameerikale, millest on rääkinud paljud riiklikud seadusandjad. Küberturvalisuse eksperdid ütlevad, et keelu jõustamine võib olla keeruline.