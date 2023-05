Vaata ette, kuhu astud! Pae- ja Tondiraba pargis leidub rästikuid

Rästikute eelistatud elupaikadeks on rohused segametsad, metsaservad, raiesmikud, soode, järvede ja jõgede kalda piirkonnad, mistõttu on Pae pargis asuva tehisjärve ümbrus rästikutel loomupoolne elupaik. Rästikutel on ka mitmeid kasulikke omadusi, milleks on erinevatest närilistest ning putukatest toitumine, mis aitab säilitada tasakaalu linnaruumis kiiresti paljunevate ning kahjulike liikide osas.