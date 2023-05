Putini käepikendused pesevad sotsiaalmeedias Prigožini musta pesu

Kolmapäeval vastas Jevgeni Prigožin Telegrami kanalis tõstatatud küsimustele Wagneri juhi poliitiliste püüdluste kohta. Sõjauuringute Keskuse teatel väideti Telegramis, et Prigožin ei võitle niivõrd Venemaa eest, kui kasutab sõda ära, et ise poliitikaredelil kõrgemale tõusta.

Üks Telegrami konto märkis, et Prigožin on kaotamas sooje suhted Vene riigiduuma esimehe Vjatšeslav Volodiniga ja tülitses ka presidendi administratsiooni esimese asekantsleri Sergei Kirijenkoga, kes varem tema plaane toetas. Volodin lõpetas väidetavalt Wagneri agendade ajamise, et vältida konflikti Venemaa kaitseministri Sergei Šoiguga.