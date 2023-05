Rein Aav kaitseväe õppusest: kui tekib samasugune olukord nagu täna Ukrainas, mis teha?

„Kaitseväe väljaõpe toimub osade kaupa ehk pidevalt ei ole kogu üksus mobiliseeritud. Sellest tulenevalt ei ole ka otstarbekas kogu tehnikaparki soetada ja seda alalises valmisolekus hoida,“ ütles logistikapataljoni nooremstaabiohvitser leitnant Janari Bertel. „Osaliselt peame toetuma Eesti tsiviilettevõtetele. Oleme väga tänulikud nende sujuva koostöö ning vabatahtliku panuse eest riigikaitsesse.“

Tüübikoolitust tegid ettevõtted AS Herentes ja Sintravella OÜ, kelle masinad anti sundkoormise korras kaitseväe kasutusse, tüübikoolituse ajateenijatele ja reservväelastele. „Tüübikoolitus on vajalik, et saada teada, kuidas need masinad toimivad, sest ettevõtetel on kohati kaasaegsem masinapark,“ ütles logstikapataljoni vanemmehhaanik reamees Karl Lepp. „Tüübikoolituseta ei oskaks mõne uuema masinaga koha pealt minema minnagi, kui sõdur just rekkajuht pole.“

Koolituse käigus pidid kõik logistikapataljonist osalenud sõitma prooviringi ning opereerima tõstukit. „Läbiharjutust on vaja, et kaitseväelased saaksid vajadusel kasutada eraettevõtjate tehnikat, kui nende enda tehnikast jääb puudu,“ ütles ettevõtte Sintravella operatiivjuht Allan Kiviselg. „Oleme sellesse alati suhtunud positiivselt, sest riiki peab aitama. Riik oleme me ise. Majandustegevus küll sõja ajal seisma ei jää, aga aitame, et Eestis oleks majandust mida edendada.“

Herentes ja Sintravello on ühed sadadest ettevõtetest, kelle masinapark on RKIK-i poolt määratud sundkoormise nimekirja. Sundkasutust kasutab RKIK kui riigis on kehtestatud kõrgendatud kaitsevalmidus, erakorraline seisukord või sõjaseisukord. Üldise kaitsevalmiduse ajal ja tsiviilkriiside korral sundkoormist ei rakendata. Rahuajal õppuste käigus toimub sundkasutusele võtmine ettevõtetega kokkulepete teel, kattes nendele tekkinud võimalikud kulud või saamata jäänud tulu.