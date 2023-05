Vene riigikanal Pervõi Kanal pühendas täna õhtul terve saate Kaja Kallase suguvõsa ja psühholoogia lahkamisele

Muude totruste kõrval kõlas saates taas väide, et Kaja Kallase 1939. aastal surnud vaarisa kuulus Saksa okupatsiooni aegsesse Omakaitsesse. Saatejuhtide loogika järgi tõendab see, et eestlased on maailma suurimad russofoobid ja USA käpiknukud.