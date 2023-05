Slava Ukraini vilepuhuja: Johanna-Maria Lehtmel ja Hennadi Vaskivil oli suhe

„Tahaksin lisada, et Johanna ütleb, et neil polnud Hennadiga suhet, aga oli küll. Nad ei ole lihtsalt sõbrad, sellest sain ma teada mais Dnipropetrovskis, kui nad elasid ühes hotellitoas,“ ütles Tšernov „Pealtnägijale“ .

„Sellel ajal töötas Marta (Hennadi venna naine) Slava Ukrainis. Ja ma kuidagi jagasin seda temaga, ütlesin, et olin sellest šokeeritud, sest Hennadil on perekond. Jagasin seda temaga ja tema ütles, et kas sina oled ka šokis? Küsis, et kas sa ei teadnud, vastasin, et ei, sain sellest nüüd teada, tema vastas, et meie siin oleme ka šokis, mis toimub,“ rääkis Tšernov.