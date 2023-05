Rakverlane kaotas telefonikelmile 85 000 eurot

Ida prefektuuri teatel pöördus politseisse Rakveres elav 49-aastane naine, kelle helistasid kelmid välismaa numbrilt, tutvustades ennast Nelson Financial Solutionsi töötajatena.

Naine tegi kelmide palvel antud firma lehele konto, peale mida naine kandis loodud konto käivitamiseks 100 eurot. Naisele kanti 25 eurot usalduse tekitamiseks tagasi. Naine tegi antud leheküljel ülekandeid kokku summas 85 000 eurot.

Narvalanna kaotas pea 20 000 eurot

Narvas pöördus politseisse 56-aastane naine, kellele helistas väidetav Google’i ning seejärel Swedbanki töötaja.

Google’i töötaja väitis, et naise Google’i konto on kaaperdatud ning naise isikuandmed on varastatud. Kelm palus naisel alla laadida väidetava kelmuse vältimiseks RusDesk programmi, mida naine ka tegi.

Kelm väitis, et naise nimel proovitakse laenu võtta, ning seejärel helistas naisele väidetav Swedbanki töötaja, kes väitis, et naise nimele on võetud laenusid. Naisel paluti sisestada Smart-ID PIN1 ja PIN2, mida naine ka tegi. Kelmusega tekitatud kahju on 18 400 eurot.

Vargaid veelgi

Jõgevamaal aga pöördus politseisse 27-aastane naine, kes andis teada, et tema pangakontolt on kantud ära 1400 eurot.

Elvas teatati politseile, et Pikal tänaval asuvast hoonest on varastatud erinevaid esemeid. Vargusega tekitatud kahju on 4474 eurot.

Politsei sai teate ka Nõo vallast, kus varastati bussist väljudes rahakott koos sularahaga. Rahakott leiti hiljem üles, aga selles olnud sularaha oli kadunud.

16. mail teatati politseile, et Võru linnast Laane discgolfi pargist on varastatud punast värvi harjutuskorv. Vargusega tekitatud kahju on 300 eurot.