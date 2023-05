Ööl vastu reedet käivitub Tallinnas ööbusside pilootprojekt

„Kõik ööbussiliinid alustavad oma teekonda Balti jaamast. Need läbivad suure osa linna sõlmkohtadest ning viivad inimesi Mustamäele, Õismäele, Lasnamäele ja Põhja-Tallinnasse ning ka tagasi kesklinna. Kui ööbusside katseprojekt osutub edukaks ja linn otsustab sellega jätkata, siis pole välistatud tulevikus ka täiendavad suunad,“ sõnas abilinnapea Vladimir Svet.

Ööbussiliinide alguspeatus on Balti jaamas maakonnaliinide peatuses ning need hakkavad väljuma reedest pühapäevani 30-minutilise intervalliga ajavahemikul kell 00.30-5.00. Bussiliin nr 91 hakkab sõitma Mustamäe, nr 92 Väike-Õismäe, nr 93 Pelguranna ja nr 94 Priisle suunal. Ööbussid teenindavad liine mõlemas sõidusuunas ning pärast sihtkohata jõudmist sõidavad Balti jaama tagasi.

Pärast ringi ümber vanalinna sõidab bussiliin nr 91 sarnaselt trolliliinile nr 3, buss nr 92 sõidab sarnaselt bussiliinile nr 42, buss nr 93 sõidab sarnaselt bussiliinile nr 40 ja buss nr 94 sarnaselt bussiliinile nr 68. Tallinlastele on sõit tasuta, teistele sõitjatele kehtib tavapärane piletihind.

Kaassõitjaid häiriv käitumine ei ole lubatud. Turvalisuse tagamiseks on Tallinna Linnatranspordi AS-il sõlmitud leping turvafirmaga, kellega on juhtidel raadioühendus. Kui tekib probleeme, mille lahendamiseks on vaja turvatöötajate abi, siis saavad juhid patrulliga ühendust võtta ja nad saavad vajadusel reageerida ja appi tulla olukorda lahendama.