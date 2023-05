Tartu käivitas kriisiinfokeskuste loomise

Tartu linnapea ja linnavalitsuse kriisimeeskonna juhi Urmas Klaasi sõnul on kriisiinfokeskuste loomine väga vajalik osa kriisideks valmistumisel. „Sõda Ukrainas on meile näidanud, et lisaks varjumiskohtadele on äärmiselt tähtis, et kriisi ajal oleks elanikele tagatud kindlustunne. Mõlemale poole jõge loodavate kriisiinfokeskuste näol loome tartlastele pidepunktid, kust kriisi korral abile võib loota,“ ütles Klaas.