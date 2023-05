Riigikogu opositsioon nõuab peaminister Kaja Kallaselt vabandamist oma väljaütlemiste eest

„Sellises olukorras tuleks peaministril pingutada erakondade ülese kompromissi leidmise nimel, mitte omalt poolt veel õli tulle valada. Valitsusjuhina on Kaja Kallase kohustus olla eeskujuks nii poliitilise kultuuri hoidmisel kui oma sõnade eest vastutamisel. Seetõttu on Riigikogu opositsioonierakonnad seisukohal, et peaminister Kaja Kallas peaks avalikult vabandama,“ ütles opositsioon oma avalduses.

„Ma ei vabanda nende sõnade eest“

„Praegu nõuate õigusi, mida opositsioonil pole kunagi olnud: et lepiksime opositsiooniga kokku, milliste eelnõudega riigikogusse tuleme, millistega ei tule. Täpselt enne seda, kui sõda algas, rääkisin, et see on klassikaline Venemaa läbirääkimistaktika: punkt üks, nõua asju, mida sul pole kunagi olnud; punkt kaks, kasuta ähvardusi ja jõuvõtteid; punkt kolm, looda vastaspoole heatahtlikkusele, kes tuleks pakkuma midagi, mida sul varem pole olnud. Sellega ma pole nõus ja ütlen, et see on täpselt sama taktika,“ märkis peaminister infotunnis. „Selliseid õigusi pole opositsioonil kunagi olnud ja ei hakkagi olema.“