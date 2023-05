Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Andrei Vesterineni ja kaitseväest kõrvalehoidjaid dokumentide võltsimises

Korruptsioonikuritegude büroo juhi Ats Kübarsepa sõnul saab praeguseks kogutud andmete pinnalt järeldada, et kliendid üritasid kaitseväeteenistusest vabaneda valeandmete esitamise teel. „Kuna täna oleme avalike uurimistoimingutega algusjärgus, ei ole hetkel võimalik kahtlustust täpsemalt avada. Küll aga tuleb rõhutada, et selline käitumine on igal juhul ebaeetiline. Oleme Eestis kokku leppinud, et kaitseväeteenistus on kohustuslik, ja on küüniline, et eriti praeguses julgeolekuolukorras teenib üks ettevõte tulu sellelt, et aitab sellest kohustusest viilida,“ ütles Kübarsepp.