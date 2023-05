President Karis Euroopa Nõukogu tippkohtumisel: uus sõjakahjude register aitab toetada Ukraina võitlust õigluse eest

„Lisaks võitlusele vabaduse eest peab Ukraina võitlust ka õigluse eest. Tippkohtumisel loodud Euroopa Nõukogu Venemaa agressiooniga tekitatud sõjakahjude register on oluline samm, et olla selles toeks,“ sõnas president Alar Karis Islandil Reykjavikis Euroopa Nõukogu tippkohtumise raames eile õhtul toimunud kõrgetasemelisel arutelul Ameerika Ühendriikide, Hollandi, Horvaatia, Iirimaa, Rootsi, Sloveenia, Soome, Ukraina ning Euroopa Komisjoni ja OSCE esindajatega.

„Karistamatusel ei saa olla kohta, kõik kurjategijad peavad teadma, et nad võetakse vastutusele, me ei lase Venemaa juhtkonnal peituda isikupuutumatuse taha,“ sõnas president Karis. „Selleks on vaja tagada Venemaa poolt Ukrainas toimepandud sõjakuritegude uurimine, kurjategijate kohtu alla andmine ja nende vastutusele võtmiseks tuleb luua rahvusvaheline eritribunal.“