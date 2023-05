Õiguskantsler riigikogu töö seisakust: õiglust aitab saavutada see, kui kujutletakse end nii valitsuse toetajaks kui ka vastaseks

Madise märkis, et riigikogu enamuse otsust lõpetada protseduuriliste küsimuste esitamine ning eelnõude ja arupärimiste üleandmine saab vaidlustada riigikohtus. „Iga isik, sh riigikogu liige, kes leiab, et riigikogu otsusega on rikutud tema õigusi, võib riigikohtult taotleda riigikogu otsuse tühistamist,“ ütles Madise. Ta lisas, et vaid riigikohtu pädevuses on hinnata, kas riigikogu on teinud vigu.