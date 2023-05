Tanel Kiik (Keskerakond) ütles, et koalitsioon ei saa oma häältega otsustada, kui palju võivad opositsiooni liikmed arupärimisi või eelnõusid sisse anda ja küsimusi esitada. Tema sõnul on see vastuolus nii riigikogu kodu- ja töökorra seadusega kui ka kõigi seniste tavadega.

„Ootame kindlasti riigikohtult selgust siinkohal ja väga loodame, et see selgus on demokraatlikus suunas ehk edaspidi tuleb selliste vastasseisude puhul otsida poliitilist kompromissi, mitte asuda jõuga opositsiooni maha hääletama. See pole demokraatlik ja see pole ka tegelikult ühiskondliku tervise mõttes hea olukorras, kus koalitsioonil võib olla enamus, aga 41 mandaati on tulnud otse Eestimaa kodanikelt,“ rääkis Kiik.