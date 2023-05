„Ma ei vabanda nende sõnade eest.“ Peaminister kõrvutas opositsiooni läbirääkimistaktikat sõjakurjategijate ja KGB-ga

„Praegu nõuate õigusi, mida opositsioonil pole kunagi olnud: et lepiksime opositsiooniga kokku, milliste eelnõudega riigikogusse tuleme, millistega ei tule. Täpselt enne seda, kui sõda algas, rääkisin, et see on klassikaline Venemaa läbirääkimistaktika: punkt üks, nõua asju, mida sul pole kunagi olnud; punkt kaks, kasuta ähvardusi ja jõuvõtteid; punkt kolm, looda vastaspoole heatahtlikkusele, kes tuleks pakkuma midagi, mida sul varem pole olnud. Sellega ma pole nõus ja ütlen, et see on täpselt sama taktika,“ märkis peaminister infotunnis. „Selliseid õigusi pole opositsioonil kunagi olnud ja ei hakkagi olema.“