VIDEO | Seeder: mõtlesin kaua, kas kandideerida uuesti esimeheks või mitte. Olen rahul sellega, mida Isamaa on saavutanud

Seeder ütles, et ta on rahul sellega, millega Isamaa on kuue aasta jooksul hakkama saanud ning kuidas enamus oma lubadustest on suudetud ka ellu viia.

„Samas on olnud pingeid erakonnas, on olnud lahknevusi. Viimased valimistulemused polnud sellised, nagu oleksime oodanud ja lootnud, nii et ma pikalt mõtlesin. Mul on ka isiklikke põhjuseid ja kuna ma tean, et erakonnas on inimesi, kes on väärilised ja kes on võimelised, valmis ka vastutust võtma ja erakonda juhtima, siis ma sellise otsuse langetasin päris rahuliku südamega,“ rääkis Seeder.

Riigikogu liige ja pikaajaline Isamaa liige Tõnis Lukas teatas kolmapäeva hommikul, et kandideerib erakonna esimeheks. Seeder ütles, et Lukas on tema arvates väärikas kandidaat, kuid ta jäi napisõnaliseks selle osas, kes võiksid veel kandidaadid olla.

„Tal on pikk elukogemus, tal on kogemus Eesti poliitikas väga pikaajaliselt. Ta on tegutsenud ka väljaspool Eesti poliitikat, nii et tal on väga mitmekülgne kogemus. Nii nagu ütlesin, et neid inimesi, kes võiksid edukalt erakonda juhtida on Isamaas veelgi. Me ei tea täna, kes on valmis oma kandidatuuri üles seadma, ei hakka ette ruttama,“ sõnas Seeder.

Seeder lisas, et plaanib jätkata aktiivselt Eesti poliitikas ning tööalaselt ei muutu tema jaoks väga palju. „See, et ma pole erakonna esimees, ei vähenda kuidagi minu indu ja entusiasmi osaleda aktiivselt Eesti poliitikas ja kanda ka vastutust erakonna liikmena,“ ütles ta.