Venemaa külmutas Soome saatkonna varad. Haavisto: probleeme on olnud ka teistel lääneriikidel

Ajalehe teatel võttis Soome välisministeerium Vene võimudega juhtunu asjus ühendust. Ministeerium ütles kommentaariks, et olukord on tõsine ja asja uuritakse.

Välisministeeriumi kõneisik Taneli Dobrowolski ütles, et juhtunust saadi teada aprilli lõpus, kui kontosid enam kasutada ei saanud. Seda, kas diplomaatide isiklikud kontod veel töötavad ja kuidas olukord välisesinduste tööd mõjutab, ametnik esialgu ei täpsutanud. „Oleme olukorda mõned nädalad Vene võimudega selgitanud,“ ütles ametnik. „Tegu on välisesinduste tööd puudutava tundliku küsimusega, nii et ma ei saa teemat detailsemalt avada.“