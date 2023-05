OTSEPILT | Mis täna „menüüs“? Riigikogu infotunnis vastavad saadikute päringutele Kaja Kallas, Mart Võrklaev ja Madis Kallas

95 rahvasaadiku esitatud riigikogu avalduse „Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks“ eelnõu eesmärk on avaldada toetust Ukraina soovile liituda NATOga, mis on ainus tee reeglitel põhineva maailmakorra, kestliku rahu ja Euroopa demokraatlike riikide julgeoleku tagamiseks. Avalduse eelnõu kohaselt peab riigikogu möödapääsmatult vajalikuks sõnastada Vilniuse tippkohtumisel Ukraina kiireks NATOga integreerumiseks vajalikud konkreetsed ja ühemõttelised sammud ning anda Ukrainale alliansiga liitumise kutse.

Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu järgi tõstetakse alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimääri. Alkoholiaktsiisi tõstetakse järgmisel kolmel aastal alates 2024. aastast viis protsenti aastas. Sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisi on tõstetud viimastel aastatel viis protsenti aastas ning nimetatud toodete aktsiisitõusuga jätkatakse järgneva kolme aasta jooksul alates 2024. aastast viis protsenti aastas. Eelnõu järgi jäetakse Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõime toetamiseks ära eriotstarbelise diislikütuse kavandatud aktsiisitõusud aastateks 2024–2027, mis tähendab, et eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimääraks jääb 21 eurot tuhande liitri kohta.

Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu järgi tõstetakse erinevate mänguliikide maksumääri, mille peamine eesmärk on suurendada riigieelarve tulu, et kindlustada Eesti julgeolek ja tagada riigirahanduse jätkusuutlikkus. Tõus kavandatakse viisil, et mõju turuosalistele ei oleks suur ega tooks kaasa vajadust teha põhimõttelisi ümberkorraldusi hasartmängusektoris. Eesmärk ei ole muuta hasartmängude mängijate tegevust. Kaughasartmängu ja toto kehtiv viieprotsendine maksumäär tõstetakse 2024. aastal kuuele ja kahe aasta pärast 2026. aastal seitsmele protsendile. Loterii ja kaubandusliku loterii maksumäär tõstetakse 2024. aastast 18 protsendilt 22 protsendile.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga kavandatakse alates 2024. aasta 1. jaanuarist kehtestada käibemaksu standardmääraks 22 protsenti senise 20 protsendi asemel ja alates 2025. aasta 1. jaanuarist tunnistada kehtetuks majutusele kehtiv 9-protsendine soodusmäär. Seletuskirjas märgitakse, et muudatuste peamine eesmärk on riigitulude laekumise suurendamise kaudu liikuda riigieelarve tasakaalu poole. Teisene eesmärk on muuta käibemaksuerisuste vähendamisega maksusüsteemi efektiivsemaks. Käibemaks on üldine tarbimismaks riigieelarve tulu saamiseks. Muudatus on kooskõlas OECD poolt Eestile antud soovitusega kaotada ära ebaefektiivsed käibemaksuerisused, kuna need pole sihitud neile, kes seda kõige rohkem vajavad.