VIDEO | Opositsioon läheb riigikohtusse, advokaadiks Paul Keres

Kell 11.30 alustasid opositsioonierakondade saadikud Martin Helme (EKRE), Tanel Kiik (Keskerakond) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa) pressikonverentsi, kus teatasid, et on võtnud ühendust advokaat Paul Keresega, et kaevata riigikohtusse esmaspäeval riigikogus toimunu.

„Meil on jõutud parlamendi opositsiooni vaigistamiseni seadust rikkudes,“ rääkis Helme. „Riigikogu kodukorda on rikutud. Meil on siin mittelegaalne protsess. Oleme pöördunud Paul Kerese poole, kes on nõustunud saadikuid esindama.“

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder sõnas, et protseduuriliste küsimuste esitamises on vaja luua õiguslik selgus. Samas tõdes ta, et poliitiline vastasseis riigikogus on tugev ning seda riigikohus kahtlemata ühegi otsusega lahendada ei saa. „Protseduuriliste küsimuste kasutamine [riigikogu töö seiskamiseks] on tagajärg, mitte põhjus,“ lisas ta.

Opositsioonierakonnad viitavad sellega esmaspäeval riigikogu saalis toimunule, kus riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ei lasknud enam opositsioonisaadikutel lõputult protseduurilisi küsimusi küsida ning pani arupärimiste esitamisele ja eelnõude üleandmisele ajalise piiri. Kui seda ületati, lülitas ta mikrofonid kinni. Sellega lõpetas Hussar nädala kestnud obstruktsiooni riigikogus, mille jooksul riigikogu töö seisis.

Hussari väitel käitus ta põhiseaduse kommenteeritud väljaandele toetudes, mis ütleb, et kuigi parlamendi liikmetel on õigus üle anda eelnõusid ja arupärimisi, ei saa see hulk olla ebaproportsionaalselt suur ja halvata kogu riigikogu tööd.

Opositsioon peab aga käiku seadusega vastuollu minevaks ning opositsiooni õigusi jõuga piiravaks. Lisaks seisab opositsioon vastu sellele, kui tempokalt valitsus eelnõusid läbi surub. Näiteks anti õiguskomisjoni saadikutele esmaspäeva õhtul teada, et teisipäeval arutatakse abieluvõrdsuse eelnõu. Saadikud pidid leidma aja, et lugeda läbi 170-leheküljeline eelnõu komplekt.