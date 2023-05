Tõnis Lukas kandideerib Isamaa esimeheks

„Me ei anna ära ühtki jalatäit oma maad ja seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest üle aegade,“ sõnas Lukas. „Isamaa ja kogu Eesti nägu olgu parasjagu avatud, aga mõistagi enesekindel ja väärikas. Isamaa tegevuse aluseks on püsiväärtused. Meie rahvuslik rikkus püsib ettevõtlusel ja ettevõtjatel – majandus- ja maksustabiilsus on oluline nii tööandjatele kui ka igale Eesti inimesele.“

Riigikogu Isamaa fraktsiooni aseesimees Priit Sibul ütles eile õhtul Delfile, et pole praegu mõelnud esimeheks kandideerimise peale, ent välistatud pole midagi. „Selles mõttes arvan, et nüüd on hoopis uus olukord ja eks tuleb kõige peale mõelda,“ ütles ta ja lisas, et ei oska öelda, kes võiks kandideerida. „Eeldan, et lähipäevad toovad sellele selgust.“