Saksa ekskantsleri Gerhard Schröderi naine lasti pärast Vene saatkonnas pidutsemist ametist lahti

9. mail toimunud peol käis ka Schröder-Kimi abikaasa, Saksamaa endine liidukantsler Gerhard Schröder. Saksa sotsiaaldemokraadid otsustasid, et Schröderi tegu polnud piisav mainekahju, et teda parteist välja visata.

NRW.Global Business on avaliku sektori investeerimisfirma, mis oma töötajaid varem hoiatanud, et need ei tohi sõna võtta poliitiliselt tundlikel teemadel, sealhulgas eriti Vene-Ukraina sõja teemal. Teisipäeval teatas liidumaa majandusministri esindaja, et Schröder-Kim lasti ametist lahti päevapealt.