Muu hulgas mainis vägede tugevdamist teisipäeval Donetski „rahvavabariigi“ juht Deniss Pušilin ning Kremliga seostatud sõjablogija Rõbar teatas, et Ukraina rünnakuid tõrjuma on tiibadele toodud neli uut pataljoni. Väidetega haakub ka Ukraina asekaitseministri Hanna Maljari hiljutine kommentaar, et Venemaa toob linna ümbrusse dessantvägede (VDV) üksuseid. Arvatavasti tuuakse need ära teistelt rindelõikudelt.