„Valu aina süvenes, kuid arstid põhjust ei leidnud.“ Kremlivastase organisatsiooni juht kahlustab, et Vene eriteenistused mürgitasid ta

Venemaal demokraatlikku muutust nõudva organisatsiooni Free Russia Foundation juht Arno sõnas, et kahtlustab pärast hiljutist Euroopa reisil haigestumist enese mürgitamist, „võimalik, et mõne närvimürgiga“. Viimase kahe aasta jooksul on sarnaseid sümptomeid kogenud mitu Kremli kriitikut.