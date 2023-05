Helir-Valdor Seeder enam Isamaa esimeheks ei kandideeri. Seeder: annan võimaluse inimesele, kel ambitsiooni ja tahet

Seedri sõnul on tema juhtimise all möödunud kuue-aastane periood olnud erakonna jaoks saavutusrohke, aga ka keeruline ja kohati valuline aeg.

„Kõige olulisem on siiski see, et oleme olnud isamaalise poliitika elluviimisel väga edukad, alustades pensionireformi elluviimisest ja lõpetades eestikeelsele haridusele ülemineku ning perehüvitiste seaduse vastuvõtmisega erakondade ühisel konsensusel, mida praegune valitsuskoalitsioon üritab tagasi pöörata,“ rääkis ta. „Minu esimeheks valimisel kuus aastat tagasi oli Isamaa toetus künnise all. Tänaseks on see stabiliseerunud kaheksa protsendi juures. Edukaks poliitika elluviimiseks tulevikus vajame uut hoogu ja muutusi, säilitades samas oma põhiväärtused.“