Koduarestis vilepuhuja: Lehtme oli teadlik Eesti annetuste kuritarvitamisest

Reedel arreteeriti Ukrainas Oleksandr Tšernov, kes töötas varem nii Slava Ukraini kui nende Ukraina partneri All For Victory heaks ning oli ka kurikuulsa IC Constructioni väidetav variomanik. Tšernovi kahtlustatakse relvadega äritsemises, tema lähedased ja advokaat peavad seda aga tellimustööks. Slava Ukraini nõukogu liikme Ilmar Raagi kinnitusel on Tšernov neile jaganud infot MTÜ võimaliku raha väärkasutamise kohta Ukrainas.

Nüüd kirjeldas Tšernov ERR-ile, kuidas rahaga skeemitati näiteks toidupakke koostades. „Ma sain aru, kui palju raha jäi arvele, seda enam, et ühte asja, seda ei ostetud üldse, see võeti laost. See oli lihakonserv. Seda reaalselt ei ostetud, aga arve esitati,“ rääkis Tšernov.

Mehe sõnul teenis IC Construction, mille tegelikuks kasusaajaks peetakse Hennady Vaskivi, nii ainuüksi 4000 toidupaki pealt ligi 7000 eurot vaheltkasu.

Veelgi suurem vahe tegelike kulude ja esitatud arvete vahel on seotud geriljakiirabide ümberehitamisega. Tšernov hakkas omal käel autode hinda uurima ja sai teada, et Norrast osteti need 1200 euro eest, kuid hinnaks väideti olevat 7400 eurot.

Kui seni on Slava Ukraini juht Johanna-Maria Lehtme väitnud, et ta polnud IC Constructioni ja Hennady Vaskivi skeemidega tuttav, siis Tšernovi sõnul see nii ei olnud.

„Ta teadis kõike, sest ta oli Hennadyga heades suhetes, ta teadis kõike. [...] Et Maksimi ostetud autod on kehvad, teadis, sest ma ütlesin, toidupakkidest teadis,“ rääkis Tšernov.

Johanna-Maria Lehtme ei vastanud teisipäeva õhtul Delfi kõnedele.

Eesti annetajate raha erafirmale

IC Construction on Ukraina eraettevõte, millele MTÜ Slava Ukraini kandis läbi ühe Ukraina heategevusorganisatsiooni enam kui miljon eurot Eesti annetajate raha.

EPL paljastas aprillis, et Ukraina erafirma IC Constructioni eelmise aasta müügitulu ulatus 41,7 miljoni grivna ehk umbes miljoni euroni. Seejuures teeniti puhaskasumit 9,3 miljonit grivnat ehk umbes 250 000 eurot. Pea sada protsenti ettevõtte käibest pärineb just nimelt Slava Ukrainilt.

Slava Ukraini maksed IC Constructionile jätkusid ka selle aasta esimestel kuudel. Väidetavalt ulatuvad need kokkuvõttes 1,5 miljoni euroni. Slava Ukraini on eestlastelt kogunud kokku ligikaudu 6,5 miljonit eurot annetusi.