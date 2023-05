Õigusekspert: praegune olukord pole põhiseaduslik kriis. Riigikogu peab tegelema oma töökorraga

Riigikogu õigusosakonna koostatud memo riigikogu juhatusele ütleb, et riigikogu juhatusel on õigus praegu riigikogus toimuv obstruktsioon lõpetada. Sellisel viisil, nagu memos kirjeldati, seda ka esmaspäeval tehti. Opositsioon on aga öelnud, et rikutud on seadusi ning käsil on põhiseaduslik kriis.