Õiguskomisjon saatis abieluvõrdsuse eelnõu esimesele lugemisele. EKRE saadikud lahkusid protestiks istungilt

Eelnõu esimese lugemise lõpetamise vastu hääletanud komisjoni aseesimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart rõhutas, et eelnõuga on kavandatud olulised sisulised muudatused, mistõttu on oluline huvirühmi kaasata ja nende seisukohad ära kuulata. „Abieluvõrdsust käsitlev seaduseelnõu anti Riigikogule üle esmaspäeva õhtul ja juba täna lõunal oli see õiguskomisjoni päevakorras. Seega said komisjoniliikmed vähem kui 24 tundi aega, et sellega tutvuda. Huvirühmad on väljendanud oma pahameelt, sest eelnõu esitaja poolt anti neile aega vaid kolm tööpäeva, et seletuskiri läbi töötada ja arvamus kujundada. Seetõttu on oluline, et komisjon kaasaks kõik huvirühmad ja võimalusel ka põhiseaduskomisjoni,“ lausus ta.