OTSEBLOGI | CNN-i andmeil sai üks Ukraina Patrioti õhutõrjesüsteem Vene pommitamises kahjustada

Reutersi allikad lisavad, et USA ja Ukraina peavad konsultatsioone, kuidas raketisüsteemi kõige paremini remontida. Esialgu paistab, et see on võimalik Ukrainas. Vene kaitseministeerium väitis teisipäeval, et Patriot sai pihta Vene ülihelikiirusel liikuva raketiga Kinžal, mis patarei hävitas. Ukraina väitel aga tulistati teisipäeval kõik kuus Vene raketti Kinžal alla.