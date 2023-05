Prokuratuur ei saada Narvas Ukraina lipuga nooruki trepist alla lükanud Vene kodanikku riigist välja

Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova õigustas ründaja käitumist – ta avaldas kahetsust, et noorukilt lippu ära võtta üritanud mehele määrati karistus. „Juhtunu kinnitab taas, et Eestis jätkub venelaste avalik tagakiusamine. Provokaatorite karistamise asemel vaikitakse see argpükslikult maha, samamoodi vaikivad ka vastavad rahvusvahelised organisatsioonid,“ lisas ta.