Isamaa kaalub umbusalduse avaldamist peaminister Kaja Kallasele

„Esmaspäeval ja teisipäeval riigikogu suures saalis toimunu on Eesti demokraatia ajaloos pretsedenditu. Valitsuskoalitsioon keeldub opositsiooniga sisulistesse aruteludesse laskumast ja rikub saadikute vaigistamiseks riigikogu kodu- ja töökorra seadust, piirates neile seaduses ette nähtud õigusi. Taolise käitumise eest vastutab koalitsiooni juhina Kaja Kallas, kes rikub riigikogu esimeest Lauri Hussarit ja aseesimees Toomas Kivimäge enda käepikendusena kasutades ka võimude lahususe põhimõtet. Kõik praegu riigikogus vastuseisu tekitanud seadused on parlamenti saadetud just valitsuse poolt ja käsuga need tingimata jaanipäevaks vastu võtta,“ ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

„Sellele käitumisele otsa tuleb lisada koalitsiooni aetav valelik poliitika, mille tulemuseks on riigi majandust halvendav maksupoliitika ja Eesti perede turvatunde riivamine. Ümber minnakse pöörama seadust, mis on alles loetud kuud varem erakondade konsensuses vastu võetud. See tekitab tõsise demokraatia- ja usalduskriisi kogu Eesti poliitika suhtes. Lisaks on plaanitav kärbe vastuolus põhiseaduse kaitse all oleva õiguspärase ootuse printsiibiga,“ täiendas Seeder. „Me näeme, kuidas koalitsioon soovib kõik oma seadused riigikogust läbi suruda kiirkorras ja läbi viimata mõjuanalüüse nende tegelike tagajärgede kohta. Kuna kõik need seadused on riigikogusse saadetud valitsuse poolt, vastutab nende eest peaminister. Seetõttu kaalume Kaja Kallasele umbusalduse avaldamist.“