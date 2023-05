Koalitsioon: riigikogu opositsioon murdis oma sõna ja jätkab parlamendi töö tasalülitamisega

„Kuigi opositsioonierakonnad on varasemalt lubanud, et nad võimaldavad riigikogul menetleda eelnõusid, mille osas on poliitiline konsensus, jätkasid nad täna hommikul parlamendi töö takistamisega, esitades küsimusi istungi läbiviimise korra kohta ning andes riigikogu menetlusse kümneid eelnõusid ja arupärimisi,“ ütlesid fraktsioonijuhid.

Keldo, Reinaas ja Ossinovski lisasid, et on jätkuvalt seisukohal, et riigikogu peab saama täita talle põhiseadusega pandud ülesandeid, millest esimene on võtta vastu seaduseid ja otsuseid.