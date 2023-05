Eelmisel nädalal teatas Poola, et hakkab nimetama Kaliningradi taas selle traditsioonilise poolakeelse nimega „Królewiec“. Leedu parlamendis on hetkel arutlusel ettepanek kasutada „Kaliningradi“ asemel leedukeelset nime „Karaliaučius“.

Poola võimud tõid esile, et Kalinin oli üks kuuest Nõukogude võimukandjast, kes andsid korralduse enam kui 21 000 Poola vangi hukkamiseks Katõnis ja mujal 1940. aastal. Samuti puudub praegusel nimel igasugune side linna ja piirkonnaga, aga sajanditevanune nimi Królewiec on osa Poola kultuuripärandist.

Kremli hinnangul on kõik see isegi russofoobiast kaugemale minev hullumeelsus. „See pole isegi enam russofoobia, need on sellised hullumeelsusega piirnevad protsessid, mis Poolas toimuvad,“ teatas Kremli esindaja Dmitri Peskov möödunud nädalal.