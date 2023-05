Martin Helme: kui poliitiline opositsioon surutakse jõuga parlamendis maha, siis liigub protest tänavale

Ta kirjeldas, kuidas tal on veel meeles see, mida ta nii Eesti meedias kui kogu liberaalses leeris kuulis siis, kui EKRE oli valitsuses. „Iga nurga taga nähti pruunsärklasi luusimas, kohe-kohe pidada ajakirjandus vaigistatama, vähemuste esindajad ootasid öösiti koputust uksele, et nüüd viiakse laagrisse, riigikogu reformi ja sotside saadikud mürgeldasid öid kui päevi protseduurilisi küsida ja tõid 10 000 ja 50 000 kaupa kärule pakitud muudatusettepanekuid eelnõudele, mis neile ei meeldinud,“ sõnas ta.

Helme sõnul ei lasta opositsioonil teha oma tööd ning kuidas riigikogu esimees Lauri Hussar on seadust rikkunud „Võimuparteist pärit istungi juhataja katkestab oma suva järgi, taas seadust selgelt rikkudes küsimusi ja korraldab hääletusi, mida pole kodukorras ette nähtud, viib läbi tema enda tegevuse suhtes esitatud protestide lahendamisi, mõistagi endale soodsa lõppotsusega...nendega on võimalik!“ ütles Helme ja lisas, et opositsiooni tasalülitamine on märk demokraatia kriisist. „Parlamendis on ka varem töötakistust korraldatud, vahel pikemaltki, vahel ägedamaltki. Seda on alati lahendatud seaduslikult, reeglina poliitilise kompromissi leidmisega. Meil on selge demokraatia kriis, sest parlamendi opositsiooni poolt korraldatud töötakistust on otsustatud lahendada seadust rikkudes ja jõudu kasutades.“