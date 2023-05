Kas olete opositsiooniga jõudnud otsustada, mida seoses koalitsiooni eilse sammuga edasi plaanite?

Väga keeruline on midagi prognoosida, sest riigikogul alates eilsest enam reegleid ei ole. See pretsedent, mis siin loodi, et koalitsioon lihtsalt häälteenamusega otsustab iga üksikjuhtumi puhul, kuidas nad käituvad, ja riigikogu kodu- ja töökorra seadus enam ei kehti – sellises olukorras on opositsioonil väga raske mingeid pikemaid plaane seada.